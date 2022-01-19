Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в данный перечень входят 26 объектов: дошкольные, общеобразовательные, медицинские организации, места массового скопления граждан, объекты культуры и спорта, муниципальные казённые учреждения и учреждения, обеспечивающие охрану общественного порядка.

«Алкогольным» законодательством установлен запрет на розничную продажу алкоголя в отдельных объектах, местах и на прилегающих к ним территориях. Соответственно, нужно не только проследить, чтобы непосредственно в этих объектах не продавался алкоголь, но еще и убедиться, на достаточном ли расстоянии находится предприятие общественного питания от них. И как показывает практика, именно расстояние зачастую и становится предметом спора.

Сотрудники экономического и архитектурного отделов мэрии провели выездное мероприятие по замеру фактических расстояний от пунктов реализации крепких напитков до ближайших объектов, входящих в данный список. Решением органа местного самоуправления установлен запрет на реализацию спиртного в радиусе 300 метров от вышеуказанных объектов. Анализ показал, что ни одна из шести изученных торговых точек не соответствует указанному требованию и, следовательно, продажа алкогольной продукции в них незаконна.

Расстояние от объектов, входящих в перечень, до стационарных торговых объектов измеряется по кратчайшему пути пешеходного следования по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии — по обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу.

В ряде муниципальных образований Ингушетии прилегающие территории установлены вполне разумные, что вполне достаточно, чтобы не создавать непосредственного соседства с объектом, торгующим алкоголем.

Как поясняют в карабулакской мэрии, «необходимость чёткого определения на территории города минимальных расстояний до точек реализации спиртосодержащих напитков была связана с текущими запросами здоровой части общества и поступающими жалобами жителей на их возможно близкое соседство с образовательными и детскими организациями, социальными объектами, местами массового скопления граждан. Ситуация потребовала вмешательства органа местного самоуправления, которое инициировало открытые публичные слушания по данной проблеме».

Напомним, с первого января 2021 года вступил в силу новый порядок определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Постановление действует до 1 января 2027 г. В документе идет речь «об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, представителей предпринимательского сообщества».

В настоящее время законодательно запрещена розничная продажа алкоголя (в том числе при оказании услуг общепита) на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, спортивным сооружениям, воинским частям, вокзалам и аэропортам, местам нахождения источников повышенной опасности.