В данную общественную организацию входят граждане, ранее проживавшие в Чеченской Республике, лишившиеся статуса вынужденного переселенца на основании того, что они уже получали ранее компенсацию за утраченное жилье и имущество во время разрешения конфликта в Чеченской Республике от государства.

По словам руководителя организации Мадины Дзортовой, власти Ингушетии нарушают их права, исключив на этом основании из сводного списка лиц, состоящих в очереди на получение жилищного сертификата. Они просят главу государства Владимира Путина прислать уполномоченное лицо из администрации Президента Российской Федерации, который проконтролирует выдачу сертификатов.

В связи с данным обращением, газета «Ингушетия» обратилась за разъяснением ситуации в Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия.

— Категория граждан, которые сделали данное обращение, — это вынужденные переселенцы из Чеченской Республики, утратившие статус вынужденного переселенца в связи с тем, что ранее получали от государства материальную помощь. Вместе с тем помощь эта была небольшая и вопрос жилищного обустройства не решала. Но, тем не менее, по действующему законодательству, данная категория граждан не имеет права получать ту помощь, которая оказывается вынужденным переселенцам по линии Миннаца в виде выделения жилищных сертификатов.

В соответствии с поручениями Главы Республики Ингушетия, данными по итогам совещания о проблемных вопросах и жилищном обустройстве вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, в адрес председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина направлено обращение о рассмотрении возможности внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По поручению Правительства РФ Минэкономразвития России совместно с МВД России обращение было рассмотрено. Согласно представленному ответу, указанные ведомства считают нецелесообразным внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации № 153, о чем было доведено до сведения представителей инициативной группы граждан, утративших статус вынужденного переселенца.

Также был подготовлен проект внесения изменений в п. 5 ст. 5 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» и направлен в Государственную Думу РФ. Госдума в свою очередь направила данный законопроект на рассмотрение в ряд федеральных министерств — Минстрой, МВД и Минфин.

Из Минстроя России на данный момент получен положительный ответ о том, что необходимо внесение изменений в закон о вынужденных переселенцах и обустройстве данной категории граждан. Данный законопроект планируется рассмотреть уже в октябре текущего года.

О проводимой руководством РИ работе члены инициативной группы вынужденных переселенцев из Чеченской Республики были неоднократно проинформированы. Для решения вопроса жилищного обустройства данных граждан требуется законодательная база. Имея законное основание, шансы положительно разрешить ситуацию станут значительно выше, уверены в Миннаце Ингушетии.

Напомним, что Ингушетия получила около 1,2 млрд рублей для выдачи в 2021 году жилищных сертификатов всем семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии, которым ранее не была оказана помощь. В 2020 году ведомством были выданы жилищные сертификаты 339 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии, а также сертификаты получили 11 семей из районов Крайнего Севера. В текущем году эта работа будет продолжена в рамках реализации мероприятий по жилищному обустройству вынужденных переселенцев.