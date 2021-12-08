Так, 2 декабря 2021 года сотрудники ОМВД России по г. Карабулаку и ОМВД России по Джейрахскому району приняли у жителя г. Сунжи, 1992 г. р., и у жителя с. Ольгети, 1955 г. р., выданные добровольно, на возмездной основе, охотничье ружье ИЖ-18 16-го калибра и гладкоствольное двуствольное ружьё 32 калибра, соответственно. Оружие ранее принадлежало покойным родственникам упомянутых граждан.

Полицейское ведомство также проводит мероприятия по доведению до населения республики сведений о возможности сдачи предметов вооружения на добровольно-возмездной основе, в рамках реализации положений постановления регионального правительства от 2 апреля 2009 года № 110.

Согласно ФЗ «Об оружии» и Уголовному кодексу РФ, оружие, не зарегистрированное в органах внутренних дел, является незаконно хранящимся и подлежит добровольной сдаче или изъятию. Незаконное хранение, ношение и изготовление оружия образует состав преступления, предусмотренный ст. 222 УК РФ, и является уголовно наказуемым деянием. Однако, согласно примечанию к данной статье, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и их составляющие, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в полицейском ведомстве республики, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, имеют право на получение вознаграждения за выданное имущество.

Для получения вознаграждения гражданину следует обратиться в орган внутренних дел с письменным заявлением о перечислении вознаграждения, в котором указываются ИНН, паспортные данные, реквизиты для безналичного перечисления денежных средств в банк.

Вознаграждение за добровольно сданное оружие выплачивается путем перечисления средств на счет, открытый гражданином в кредитной организации.

Размеры денежных вознаграждений за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства:

1. Огнестрельное оружие с нарезным стволом, включая самодельное, признанное оружием — до 6500 руб.;

2. Огнестрельное гладкоствольное оружие, включая самодельное, признанное оружием — до 5000 руб.;

3. Газовое, сигнальное травматическое оружие — до 1000 руб.;

4. Патроны (1 шт.) всех калибров — 6 рублей;

5. Гранаты, мины, снаряды (1 штука) — 3300 рублей.

За всей информацией по вопросу добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ обращаться по телефону МВД России — 02, 102.