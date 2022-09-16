В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное к 85-летию Абу Мальсагова

На мероприятие собрались известные ученые-филологи, прозаики, поэты, представители сферы образования и библиотечного сообщества республики, сестра юбиляра Хава Увайсовна Мальсагова и его племянник, учащиеся школы № 1 г. Сунжи.

Председатель Союза писателей Ингушетии Хаваж Накостоев тепло и искренне раскрыл личность Абу Мальсагова, его мысли и чаяния, которыми тот жил, подчеркнув, что Абу Увайсович всей душой болел за свой народ и делал очень многое для развития ингушской литературы, сохранения ингушского языка.

С глубоким и подробным анализом жизненного и творческого пути Абу Мальсагова выступила главный редактор журнала «Литературная Ингушетия» Лейла Тамасханова. Напомним, что журнал, выходящий на ингушском и русском языках, был учрежден по инициативе А. У. Мальсагова, он стал также его первым редактором. С поддержки Абу Увайсовича, с первых публикаций в его журнале начали свой путь в литературу многие ныне известные литераторы Ингушетии, и заложенные основателем славные традиции в редакции журнала соблюдаются по сей день.

На встрече выступили кандидат филологических наук Магомед Кульбужев, главный редактор детского журнала «Села1ад» Бадрудин Горчханов, поэт Дауд Хамхоев, Муса Баркинхоев и другие авторы, которые отмечали огромный вклад Абу Мальсагова в развитие ингушской критической мысли и литературы в целом, неоценимый вклад в сохранении фольклорного наследия народа. Многие с большой искренностью делились своими воспоминаниями о нем.

Заведующая национально-краеведческим отделом Зарема Евлоева провела презентацию изданного НБРИ к юбилейной дате библиографического указателя «Писатель и просветитель». Также она провела краткий обзор одноименной книжной выставки, на которой были представлены труды и отдельные публикации юбиляра, книги, содержащие сведения о нем, номера журнала «Литературная Ингушетия», для которого этот год тоже является юбилейным, а также другие материалы.

Отдельно была представлена экспозиция фотодокументов, представленных членами семьи Абу Мальсагова.

Свое видение творчества Абу Мальсагова представила Хава Гадаборшева — сотрудник Сунженского колледжа управления и новых технологий, руководитель «Книжного марафона», читатель и книголюб. Целью ее аналитического исследования новеллы «Безам» было показать личность автора через призму его произведения, а также переосмыслить свой прежний анализ данной новеллы с учетом изменившегося за несколько лет восприятия.

Вечер завершился воспоминаниями сестры юбиляра Хавы Увайсовны, которая рассказала, каким заботливым сыном и братом он был, о его доброте, внимании к людям, таланте и трудолюбии.