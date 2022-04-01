Книга издана в 2021 году при спонсорской поддержке главы администрации Джейрахского района А. Б. Льянова. Перевод произведений с ингушского языка — Р. С Келиговой, ею же написано и предисловие, иллюстрации выполнены Д. Гудантовой.

Лида Евкурова — автор лирического сборника «Эхо души», сборников рассказов для детей на русском и ингушском языках, также ее произведения публиковались на страницах периодической печати, в том числе в журналах «Литературная Ингушетия» и «Села1ад» («Радуга»). Многие произведения Евкуровой вошли в коллективные сборники. Среди них следует особо отметить Антологию «Современная литература народов России» («Детская литература»), Малую поэтическую антологию «Ингушская лира», вышедшую в издательстве «Белые журавли России», а также трехтомник «Антология ингушской поэзии», выпущенный Национальной библиотекой. Эти и другие издания, а также ее новая книжка были представлены на выставке, посвященной жизни и творчеству Л. Евкуровой.

На презентацию новой книги в библиотеке собрались ученые, писатели, представители республиканских СМИ, студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий, читатели, библиотекари, друзья и родные писательницы.

Открывая мероприятие, организатор и ведущая, заведующая отделом обслуживания читателей и хранения литературы Елизавета Шадиева отметила, что встреча проходит в рамках 30-летия Республики Ингушетия и приурочена к проходящей с 26 по 3 апреля Всероссийской неделе детской книги.

Вниманию гостей был предложен к просмотру на экране отрывок из телевизионной передачи НТРК «Ингушетия» с участием Лиды Евкуровой, в котором она рассказывает о начале своего творческого пути, о людях, оказавших влияние на ее личностное становление.

С научной оценкой сборника «Храбрый петух» и в целом творчества Евкуровой выступил литературовед, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев. Он отметил, что вошедшие в сборник произведения можно разделить на три категории: юмористические, поучительные, побуждающие к добру, а также провел их подробный и глубокий аналитический разбор.

Во встрече принимала участие директор Научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Нина Барахоева, которая высказала свое мнение о сегодняшнем состоянии национальной литературы. Рассказывая о деятельности НИИ ГН по исследованию ингушской литературы, она отметила, что в институте были подготовлены и изданы 4 тома хрестоматии «Современная ингушская литература» на ингушском языке, готовится издание труда «Очерки об ингушской литературе». Также Барахоева отметила важность деятельности Национальной библиотеки, как флагмана культурной жизни Ингушетии, поблагодарив коллектив и его руководителя Радиму Газдиеву за эту работу.

Коллеги писательницы по перу, среди которых были Зарета Ахильгова, Хасан Балаев, Микиил Сапралиев, Айшат Мальсагова, Жимсари Хамхоева, Эсет Садакиева, Макка Дударова и др., высказали мнение, что новая книга, несомненно, порадует детей и станет для них прекрасным подарком. Все они отметили важность создания и выпуска в свет подобных детских изданий, имеющих большое воспитательное значение, учащих добру, милосердию, сочувствию ко всему живому.

Вместе с тем было сказано много искренних слов о самой Лиде Евкуровой, как о талантливом, светлом, надежном человеке с большим сердцем, прозвучали и стихотворные посвящения ей. Ибрагим Ваделов прочитал свой перевод с ингушского на русский язык стихотворения Лиды Евкуровой о матери, проникновенные строки которого растрогали всех в зале.

В заключение мероприятия писательница сказала, что необходимо любить и беречь родной язык, творить на нем. В большей степени эти слова были адресованы молодежи. Также она выразила благодарность всем, кто отложил свои дела и пришел на эту встречу, а также Национальной библиотеке, организовавшей мероприятие и всегда идущей навстречу писателям Ингушетии в продвижении их творчества.

Каждый участник презентации смог получить на память книгу Лиды Евкуровой с дарственной надписью и автографом автора. После коллективной фотографии гости продолжили общение в непринужденной обстановке за дружеским чаепитием.