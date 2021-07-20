Врач ГУ МЧС по региону Мадина Тариева рассказала газете «Ингушетия», как пережить сильную жару, что такое солнечный удар, почему он опасен для здоровья, как он выглядит в реальной жизненной ситуации и, самое главное, как с ним бороться.

«Аномальная жара — это продолжительный период аномально жаркой и засушливой погоды, которая характеризуется наружными температурами от +32 °C и низкой (менее 24%) относительной влажностью воздуха. Характерной чертой является длительное увеличение плюсовых температур на 6-7 °C выше нормы», — сказала Тариева.

По её словам, возможно, некоторым людям жара может нравиться и переносят они её хорошо, но следует помнить, когда температура воздуха становится свыше 38 градусов, тело человека, для безопасности от перегрева, включает механизм централизации кровотока — уменьшения кровоснабжения периферических сосудов. Из-за этого сильно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и в последствии может привести к развитию ее заболеваний. В первую очередь жертвами аномальных температур и гипертермии становятся пожилые, которые с большим трудом переносят перегревание и обезвоживание организма. В группу риска также входят люди, страдающие хроническими заболеваниями, обостряющимися из-за жары, дети, а также люди с избыточным весом.

Врач отметила, что в действительности, к аномальной жаре очень легко подготовиться и применять простые профилактические меры, чтобы помочь себе и близким сохранить здоровье. Во многих регионах подготовлены специальные инструкции и рекомендации, направленные на информирование и грамотную помощь людям. Перечислю основные методы, с помощью которых можно гораздо легче переносить жару.

Чтобы жара не застала врасплох и не принесла большого вреда вашему здоровью необходимо следовать правилам.

Следует ограничить пребывание на улице. Избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы — с 11 до 17, так как пребывание на солнце в жару небезопасно даже для абсолютно здоровых людей. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, нужно закрывать как можно большую часть поверхности кожи.

Рекомендуется временно снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер.

Врач советует надевать легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки при выходе на улицу. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

Употреблять большое количество жидкости, необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом необходимо избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических напитков. Употреблять только свежеприготовленную пищу, так как при высокой температуре всё быстро портится и очень легко отравиться. Приготовленные блюда нельзя долго хранить, а при покупке продуктов особенно скоропортящихся обращать внимание на сроки их конечной реализации. В особо жаркую погоду надо отдавать предпочтение «легкой» пище, такой как овощи и фрукты, вместо тяжело усваиваемых продуктов. Соблюдать правила элементарной гигиены: мыть руки перед едой, тщательно промывать фрукты и овощи чистой водой.

При этом она предупредила, что алкогольные напитки вызывают обезвоживание организма, что может привести к печальным последствиям, особенно в очень жаркую погоду.

Врач советует принимать прохладный душ. Но если это процедура не является привычной, то лучше чаще ополаскивать водой руки и лицо. Воздержаться от купания в открытых водоемах до официального начала купального сезона.

При появлении у человека признаков теплового поражения: общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс, в первую очередь необходимо спросить, нужна ли ему помощь. Ему следует предложить выпить слегка подсоленную воду, и, по возможности, сразу охладить тело. Для этого можно погрузить руки и ноги в холодную воду, что способствует снижению температуры тела.

При аномальной жаре бывают случаи солнечных ударов — как следствие действия прямых солнечных лучей на голову. Признаками солнечного удара могут быть: общая разбитость, головная боль, тошнота, рвота, потливость, сердцебиение, а в тяжелых случаях нарушается дыхание, наступает помутнение сознания, вплоть до развития комы и остановки дыхания. У детей бывает рвота.

При легком случае солнечного удара первая помощь — это устранение перегревания, для чего нужно поместить больного в тень или прохладное помещение, раздеть, обернуть влажной холодной простыней, напоить прохладной водой.

В тяжелых случаях необходимо срочно вызвать неотложную помощь.