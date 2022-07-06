Чествование

Продолжатели славных традиций

В столице Ингушетии прошло чествование лучших выпускников военных вузов

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В Магасе под председательством спикера парламента Ингушетии Магомета Тумгоева прошла встреча депутатов с лучшими выпускниками военных академий и вузов, специальных учебных заведений страны.

Председатель Народного собрания поздравил выпускников с завершением обучения в учебных заведениях и выразил надежду на начало успешной военной карьеры.

«Военная служба всегда была почетна и уважаема в нашем обществе. Военные на протяжении многовековой истории России всегда были и остаются опорой государства, преемниками легендарных традиций доблести и чести, сплочённости и патриотизма. Мы гордимся нашими земляками, участвующими в специальной военной операции на Украине, которые, проявляя отвагу и мужество, действуют профессионально, как настоящие герои», — цитирует спикера парламента его пресс-служба.

В ходе встречи выпускники и их наставники пообщались с депутатами и задали интересующие их вопросы.

Парламентарии поблагодарили участников встречи, отметив, что военная служба проходит сейчас в очень трудный и ответственный период отстаивания мира и безопасности для нашего народа, право России на суверенное развитие.

В завершение участники встречи были награждены почетными грамотами Народного собрания Республики Ингушетия.

Также выпускников военных вузов России, уроженцев Ингушетии, чествовали и в правительстве региона. Открывая мероприятие, премьер Владимир Сластенин от имени руководителя субъекта поздравил офицеров с успешным окончанием учёбы, отметив, что военнослужащим из Ингушетии есть с кого брать пример: только в царской армии было 5 генералов — ингушей и 30 полных георгиевских кавалеров«. Списки доблестных защитников Родины в последующем пополнили воины Красной армии, и в современной России уроженцы Ингушетии не роняют чести отцов, дедов и прадедов. Перед отправкой в части приписки кадровых офицеров наградили юбилейными медалями «30 лет образования Республики Ингушетия».

«Церемония чествования выпускников военных вузов, уроженцев Ингушетии, — это добрая традиция. Касаясь службы, скажу следующее: те, кто проходит военную службу не первый год, понимают, что от первых шагов, правильности подбора методов работы зависит становление офицерской должности», — подчеркнул выпускник военного университета Министерства обороны подполковник Исмаил Цечоев.

Напомним, в текущем году выпустилось девятнадцать офицеров, представителей Ингушетии, из них 14 лейтенантов и пять слушателей военных академий.

 

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