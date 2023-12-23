В режиме видеоконференцсвязи к встрече присоединились первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-майор Олег Чернай, советник Главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Игорь Антонов, заместитель начальника полиции регионального МВД полковник полиции Василий Кувалдин, а также командиры спецподразделений, руководители структурных подразделений.

С основным докладом выступил исполняющий обязанности начальника штаба управления майор Бахтияр Сафаров. Он довел до присутствующих итоги служебно-боевой деятельности управления за год, отметил рост показателей по большинству направлений деятельности. Генерал-майор Олег Чернай поблагодарил личный состав за достигнутые успехи, а командиров и сотрудников спецподразделений за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Генерал-майор полиции Микаил Буружев обозначил основные задачи на будущий год, подчеркнув, что приоритетными остаются участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, участие сотрудников и военнослужащих территориального управления в специальной военной операции.