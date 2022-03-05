Хамчиев с 2006 года является инвалидом I группы, прикованным к инвалидной коляске. При несении боевого дежурства он получил ранения, вследствие которых парализовало обе ноги.

Однако, несмотря на это, Руслан принимает активное участие в общественной жизни региона, являясь членом Общественной организации «Российский союз ветеранов» и сторонником партии «Единая Россия». Руслан ранее отправлял письмо на имя Президента России В. В. Путина, в котором изъявил желание вступить в партию.

По истечении времени, определенного уставом партии, руководством регионального отделения было принято решение вручить ему партийный билет.

Секретарь Ингушского регионального отделения партии Магомет Тумгоев выехал в Сунжу для выполнения этой приятной миссии.

«Учитывая Ваши заслуги и деятельное участие в поддержке курса партии «Единая Россия», нами принято решение о вручении Вам партийного билета. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния своего здоровья, имел реальную возможность стать полноправным членом общества.

Уверен, что благодаря слаженной работе команды единомышленников, частью которой Вы теперь являетесь, мы добьемся положительных результатов на благо нашей республики и страны в целом. Искренне поздравляю Вас с вступлением в ряды «Единой России», — отметил председатель Народного Собрания.

В свою очередь Алисханов отметил, что отрадно, что несмотря на полученные травмы, Руслан являетесь человеком с активной жизненной позицией.

«Новые люди — это новые идеи и стремления. Желаю Вам достичь поставленных задач», — сказал руководитель фракции в региональном парламенте.