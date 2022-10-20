«16 октября во множестве стран отмечается Всемирный день перезапуска сердца. Его цель — подчеркнуть важность овладения навыками сердечно-легочной реанимации. Работу в данном направлении мы ведем не первый год. 18 октября нашими сотрудниками это жизненно важная тема была вновь поднята. Мы рассказали молодым людям, как правильно запускать сердце», — говорит Мадина Буружева, исполнительный директор республиканского отделения РКК.

18 октября республиканское отделение Российского Красного Креста провело мастер-классы по оказанию первой помощи.

«В рамках мероприятий наши инструкторы и тренеры ознакомили молодых людей с такими темами, как «Принципы оказания первой помощи (алгоритм действий)», «Пострадавший без сознания и дышит», «Пострадавший без сознания и не дышит», — рассказывает Мадина Буружева.

В этот раз своей целевой аудиторией ингушское отделение Российского Красного Креста выбрало студентов. Мастер-классы прошли в Сунженском колледже управления и новых технологий и Северо-Кавказском гуманитарном колледже инноваций имени Г. А. Гагиева.

«Встречи прошли очень оживленно, студенты проявили большой интерес, задавали много вопросов», — отмечает исполнительный директор республиканского отделения РКК.

По ее словам, на мероприятие пришла девушка, которая ранее уже принимала участие в мастер-классах по оказанию первой помощи, организованных ими. Как оказалось, после обучения ей пришлось стать невольным свидетелем чрезвычайного происшествия: молодому человеку было нанесено ножевое ранение. В экстремальной ситуации девушка смогла взять себя в руки и применить полученные на занятиях знания, выполнив правильный алгоритм действий.

«Каждая минута, которая проходит до прибытия скорой помощи до 10% снижает шансы на выживание, за исключением тех случаев, когда эту первую помощь оказывают люди, оказавшиеся рядом, своими мероприятиями. Мы стремимся охватить всё больше людей и научить разные категории населения Ингушетии оказывать первую помощь», — отмечает Мадина Буружева.