Увидеть экспозицию из архивных фото- и видеоматериалов, собранных ТАСС и МИА «Россия сегодня», исторические документы, а также уникальные цифровые артефакты периода холодной войны можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и еще 20-ти городах. Среди них культурная и официальная столицы Ингушетии города Назрань и Магас. По инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова выставка в данный момент проходит в одном из залов Ингушского государственного музея краеведения имени Т. Мальсагова (наша газета накануне анонсировала это мероприятие), ее посетили студенты, представители общественных организаций, простые жители.

Выставка знакомит посетителей с шокирующими фактами из истории военного блока, который был создан для прямого противостояния СССР и его союзникам.

— В этом году НАТО исполнилось 73 года. Сегодня эта организация — один из инструментов в попытке сдерживания нашей страны, — говорит директор музея Магомед Сагов. — Выставка призвана обратить внимание посетителей музея на противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов НАТО и жестоким содержанием реальной политики этого блока, которые проявлялись в вооружённых конфликтах по всему миру с середины XX века и до наших дней. Все это иллюстрируют документы, фотографии и артефакты из собрания Музея современной истории России, а также из Центрального музея Вооружённых сил Российской Федерации, Российского исторического общества, Ассоциации исторических парков «Россия — моя история», информационных агентств ТАСС и «Россия сегодня».

Надо сказать, что Ингушетия еще недавно, пусть и опосредованно, сталкивалась с коварством НАТО, щупальца которого искусно управляли террористическими организациями, кровавый след которых до сих пор эхом отзывается во многих наших семьях. Путем неимоверных усилий, ценой жизни сотен молодых ребят мы сумели выкорчевать это зло из нашей многострадальной земли. Однако праздновать победу еще рано: головы этой гидры вырастают мгновенно, как только мы предаемся самоуспокоению.

Добавим, что параллельно в музее краеведения проходит и художественная выставка «Узоры и ритмы Кавказа», организованная музеем-заповедником «Дагестанский аул» в тесном взаимодействии с художниками Ингушетии — Саговым Багаудином, Имагожевым Хож-Ахмедом и Ахриевым Хаджибикаром. Она продлится до 9 мая.