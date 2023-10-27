Фотофакт

Забитые канализационные колодцы — дело рук безответственных жителей Ингушетии

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Знакомая картина: источник сточных вод, бьющий из канализационного колодца (в данном случае — на улице Картоева в Назрани). Он же — источник всяких зараз и отвратительного запаха, который еще долго будет стоять окрест, «озонируя» воздух. А мы займемся привычным делом: возьмем в руки смартфоны и начнем чихвостить и обвинять во всех смертных грехах власти и несчастных коммунальщиков, продолжая бросать в унитазы использованные памперсы и прочий мусор. Ничего не меняется...

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