Знакомая картина: источник сточных вод, бьющий из канализационного колодца (в данном случае — на улице Картоева в Назрани). Он же — источник всяких зараз и отвратительного запаха, который еще долго будет стоять окрест, «озонируя» воздух. А мы займемся привычным делом: возьмем в руки смартфоны и начнем чихвостить и обвинять во всех смертных грехах власти и несчастных коммунальщиков, продолжая бросать в унитазы использованные памперсы и прочий мусор. Ничего не меняется...