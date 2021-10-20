Женщины России

Зара Аушева-Базоркина — одна из героинь юбилейного журнала, посвящённого 80-летию Союза женщин России

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На днях вышел юбилейный номер Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», посвящённый 80-летию правопреемнику Комитета советских женщин, образованного в сентябре 1941 года как Антифашистский комитет советских женщин.

В 2018 году союз получил новый статус общественно-государственной организации и вступил в новый этап своего развития.

Отрадно отметить, что одной из героинь юбилейного номера стала наша соотечественница, член Ингушского регионального отделения «Союз женщин России», председатель женского совета деятелей культуры и искусства Республики Ингушетия Зара Аушева-Базоркина.

Зара Аушева-Базоркина принимает активное участие в общественной жизни республики и за её пределами, пропагандируя многообразную российскую культуру.

Деятельность её многогранна: она руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии, организатор социально значимых мероприятий, проводимых в республике, победитель и лауреат многочисленных фестивалей как всероссийского, так и международного уровней, и мама шестерых детей, где старшая дочь Доули — председатель молодёжного крыла ингушского отделения Союза женщин России, сын Эски готовится к поступлению в ГИТИС, а Софи — в театральный художественно-технический колледж, остальные ещё школьники.

Хотим напомнить, что Ингушское региональное отделение, которое возглавляет Мадина Ужахова, функционирует с сентября 2019 года и уже насчитывает в своих рядах около двухсот человек, среди которых есть ученые, работники культуры, здравоохранения, образования, представители средств массовой информации, государственные служащие, студенты, общественные деятели, предприниматели и другие.

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