Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в селе Плиево Ингушетии

Отмечается, что примерно в 22 часа 15 минут на улице имени Суламбека Осканова в сельском поселении Плиево водитель ВАЗ-211540, следуя со стороны Назрани, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus, после чего Lada отбросило на стоявший на обочине грузовик КамАЗ.

В результате аварии четверо пострадавших были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. Среди них оба водителя и два пассажира Lada Samara. Еще один пассажир легкового автомобиля скончался при доставлении в медицинское учреждение.

Дала гешт долда.