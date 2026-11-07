Офицер СУ СКР по Ингушетии провел памятную встречу со студентами 

Перед молодыми людьми выступили следователь по особо важным делам регионального управления СКР Ахмед Могушков и руководитель отделения общественной организации «Офицеры России» в республике Руслан Галаев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Гости рассказали студентам о мужестве и самоотверженности сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, значимости профессиональной чести, ответственности и верности присяге.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму, профилактики вовлечения молодежи в преступную деятельность и правила безопасного поведения.

Ахмед Могушков представил проект «Выход 31», направленный на предупреждение вовлечения подростков в совершение преступлений. Особый акцент был сделан на способах вербовки через социальные сети и мессенджеры, распознавании психологических манипуляций и провокаций.

Студентам объяснили опасность сомнительных предложений, подозрительных ссылок и закрытых интернет-сообществ, которые используются для вовлечения в противоправную деятельность. Молодым людям рекомендовали при столкновении с попытками вербовки незамедлительно обращаться к родителям, педагогам или в правоохранительные органы.

Также участникам встречи напомнили правила поведения при обнаружении бесхозных сумок, коробок и других подозрительных предметов: не прикасаться к ним, не перемещать и сообщать о находке в правоохранительные органы. В завершение мероприятия участники почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.