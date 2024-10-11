Около 2 млн рублей лишил жителя Ингушетии дистанционный мошенник

Правоохранителям горожанин рассказал, что неизвестный представился сотрудником портала государственных услуг и обманным путем похитил 1 млн 895 тыс. рублей.

Злоумышленника ищут, ему вменяется ст. 159 УК России.

В министерстве внутренних дел напомнили, что мошенники представляются также сотрудниками банка, социального фонда и других организаций. Нельзя доверять подобным звонкам. Разговор с собеседником необходимо прерывать сразу же, пока он не ввел вас в заблуждение.