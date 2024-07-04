Около 600 тонн гуманитарной помощи отправлено в зону СВО из Ингушетии

Об этом заявил Махмуд-Али Калиматов, выступая с ежегодным Посланием Народному собранию в зале Славы администрации Главы и правительства республики.



Отправлено: 16 единиц автотранспорта повышенной проходимости, 1,7 тыс. единиц спецсредств, более 100 тысяч единиц форменной одежды и военного обмундирования, 50 тыс. единиц средств бытового обеспечения, свыше 360 тонн продуктов питания и питьевой воды, 18 тонн лекарственных препаратов, 15 тонн средств личной гигиены.

«Мужество и героизм наших ребят, участвующих в СВО, отмечены высокими наградами и званиями: три Героя Российской Федерации (подполковник Султан Хашагульгов, подполковник Мустафа Боков посмертно, капитан Адам Хамхоев посмертно), 68 орденов мужества, 51 медаль за отвагу, 22 медали Жукова, 18 медалей Суворова, 8 медалей ордена «За заслуги перед отечеством II степени с мечами», — сказал руководитель региона.

Он напомнил, что властями Ингушетии введено более 20 дополнительных мер социальной поддержки семей участников СВО. Несмотря на сложности в решении земельных вопросов, предоставляются бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, предусмотрены льготы по ЖКХ в размере 50 %, предоставляется единовременная денежная выплата в размере по 100 тыс. рублей, с 1 января 2024 года она увеличена до 200 тыс. рублей.

Также 31 мая 2023 года по поручению Президента России Владимира Путина в Назрани открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества».