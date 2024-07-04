Около 600 тонн гуманитарной помощи отправлено в зону СВО из Ингушетии

Хусейн Плиев
Фото:
газета "Ингушетия"

Из Ингушетии военнослужащим СВО направлено более 590 тонн материальной помощи. Общий объем финансовых средств, выделенных республикой на поддержку специальной военной операции, составил 908,5 млн рублей.

Об этом заявил Махмуд-Али Калиматов, выступая с ежегодным Посланием Народному собранию в зале Славы администрации Главы и правительства республики. 

Отправлено: 16 единиц автотранспорта повышенной проходимости, 1,7 тыс. единиц спецсредств, более 100 тысяч единиц форменной одежды и военного обмундирования, 50 тыс. единиц средств бытового обеспечения, свыше 360 тонн продуктов питания и питьевой воды, 18 тонн лекарственных препаратов, 15 тонн средств личной гигиены.

«Мужество и героизм наших ребят, участвующих в СВО, отмечены высокими наградами и званиями: три Героя Российской Федерации (подполковник Султан Хашагульгов, подполковник Мустафа Боков посмертно, капитан Адам Хамхоев посмертно), 68 орденов мужества, 51 медаль за отвагу, 22 медали Жукова, 18 медалей Суворова, 8 медалей ордена «За заслуги перед отечеством II степени с мечами», — сказал руководитель региона.

Он напомнил, что властями Ингушетии введено более 20 дополнительных мер социальной поддержки семей участников СВО. Несмотря на сложности в решении земельных вопросов, предоставляются бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, предусмотрены льготы по ЖКХ в размере 50 %, предоставляется единовременная денежная выплата в размере по 100 тыс. рублей, с 1 января 2024 года она увеличена до 200 тыс. рублей.

Также 31 мая 2023 года по поручению Президента России Владимира Путина в Назрани открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Послание
СВО