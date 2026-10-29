Оперативный штаб в Ингушетии призвал жителей к бдительности 30 октября 

Рекомендуется проявлять повышенную бдительность в местах массового скопления людей, не прикасаться к бесхозным и незнакомым предметам, избегать действий, которые могут спровоцировать чрезвычайные ситуации или создать угрозу для окружающих, сообщили газете «Ингушетия» в региональном управлении ФСБ.

При обнаружении подозрительных предметов или транспортных средств, получении информации о возможных терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, а также о лицах, причастных к подготовке преступлений, необходимо незамедлительно сообщать в службы экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.

Дежурный УФСБ России по республике: 8 (8734) 55-16-28.

Телефон доверия регионального управления ФСБ: 8 (8734) 22-06-60, электронная почта: ingushetia@fsb.ru.

Дежурный Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии: 8(8734) 55-16-74.

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54.

Телефон доверия МВД по республике: 8 (8734) 55-04-99.

Телефон доверия ГУ МЧС по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.

Напомним, что 30 октября в 9 часов 30 минут на Мемориале жертв конфликта осени 1992 года «ГIоазота кашамаш» в Назрани состоится памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине «осетино-ингушского конфликта».