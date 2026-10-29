Оперативный штаб в Ингушетии призвал жителей к бдительности 30 октября 

В связи с проведением 30 октября памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине трагических событий осени 1992 года, оперативный штаб в республике обращается к жителям и гостям региона с призывом соблюдать меры безопасности.
Рекомендуется проявлять повышенную бдительность в местах массового скопления людей, не прикасаться к бесхозным и незнакомым предметам, избегать действий, которые могут спровоцировать чрезвычайные ситуации или создать угрозу для окружающих, сообщили газете «Ингушетия» в региональном управлении ФСБ.
При обнаружении подозрительных предметов или транспортных средств, получении информации о возможных терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, а также о лицах, причастных к подготовке преступлений, необходимо незамедлительно сообщать в службы экстренного реагирования. Анонимность гарантируется.
Дежурный УФСБ России по республике: 8 (8734) 55-16-28.
Телефон доверия регионального управления ФСБ: 8 (8734) 22-06-60, электронная почта: ingushetia@fsb.ru.
Дежурный Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии: 8(8734) 55-16-74.
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54.
Телефон доверия МВД по республике: 8 (8734) 55-04-99.
Телефон доверия ГУ МЧС по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.
Напомним, что 30 октября в 9 часов 30 минут на Мемориале жертв конфликта осени 1992 года «ГIоазота кашамаш» в Назрани состоится памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине «осетино-ингушского конфликта».