ОСФР по Ингушетии с начала года оформлено более 3 тыс. СНИЛС для новорожденных 

Там напомнили, что СНИЛС требуется ребенку для зачисления в детский сад и школу, а также для получения социальных льгот и пособий. Кроме того, номер необходим при обращении в государственные медицинские учреждения, оформлении медицинской карты и полиса ОМС. В будущем, при официальном трудоустройстве, 11-значный номер понадобится работодателю для учёта трудового стажа и перечисления страховых взносов.

Управляющий Отделением СФР по региону Зубейр Евлоев отметил важность корректности данных: «Анкетные данные матери на портале Госуслуг должны полностью совпадать со сведениями, содержащимися в ЗАГС и СФР. Если женщина сменила фамилию, но не обновила информацию на портале, СНИЛС ребенка может не отобразиться в личном кабинете».

Если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг или возникли сложности с отображением номера, СНИЛС можно получить в любой клиентской службе регионального ОСФР или в МФЦ. Для этого достаточно предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Документ выдадут в день обращения.

Аналогичный порядок действует и для семей, усыновивших ребенка.

За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.