Отделение СФР по Ингушетии с 2027 года будет выплачивать пособия донорам

На данный момент СФР уже принял 72 меры социальной поддержки, которые ранее находились в ведении других ведомств. Среди них: детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации и отдельные меры для семей силовиков. После передачи новых функций Социальный фонд выстраивает их в единую систему с прозрачными и понятными стандартами.

Ранее Президент России также подписал закон, допускающий передачу СФР ряда региональных полномочий. В их числе рассматриваются пособия ветеранам труда, выплаты на погребение и средства на подготовку ребенка к школе.

«Передача этих полномочий Социальному фонду упрощает процедуру обращения за мерами поддержки, позволяет людям быстрее узнавать о положенных им выплатах и получать их проактивно, без заявлений и дополнительных документов», — отметил управляющий ОСФР по республике Зубейр Евлоев.

Консультацию по вопросам выплат и пособий можно получить в едином контакт-центре по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), в клиентских службах отделения по региону или в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс, Telegram.