Открытие четвертого в текущем году детского сада состоялось в Ингушетии

«С начала этого года, объявленного Президентом России Годом семьи, мы открыли четвертый детский сад. Всего в 2024 году свои двери откроют еще 9 дошкольных учреждений, в которых будут воспитываться и обучаться самые юные жители нашей развивающейся республики», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Детский сад-ясли рассчитан на 80 детей. Стоимость объекта 92 млн рублей, подрядчик — фирма «Интеко». Новое дошкольное учреждение рассчитано для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет

«Нам удалось его возвести благодаря программе «Развитие образования» на месте снесенного аварийного здания функционирующего детского сада, построенного в 1987 году. Мы стремимся обеспечить нашим детям лучшее будущее, и открытие новых ДОУ является важным шагом в этом направлении», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Напомним, 15 и 16 марта, в первые два дня президентских выборов, в городе Сунже и сельском поселении Троицкое Сунженского района состоялось открытие двух детских садов на 120 и 140 мест.