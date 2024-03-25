Парламентарии Ингушетии провели благотворительный ужин для детей из малоимущих семей

Организаторы мероприятия наряду с вкусными угощениями подготовили для ребятишек насыщенную развлекательную программу с анимационными конкурсами и подарками. Кроме того, с детьми провели веселые и познавательные игры.

«Завершая акцию, мы пожелали ребятам прилежно учиться и слушаться взрослых», — рассказали газете «Ингушетия» депутаты. В свою очередь родители поблагодарили парламентариев за устроенный праздник.