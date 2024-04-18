Первая команда ингушских призывников отправилась служить в армию

Отмечается, что сформированная воинская команда отправится служить в мотострелковую часть, расположенную в подмосковном поселке Калининец Наро-Фоминского района. Там служит немало ингушей.

Перед новобранцами со словами напутствия выступил и. о. Главы Ингушетии Владимир Сластенин.

«Этот день вы будете вспоминать всю жизнь. Сегодня вы уходите служить юными ребятами, а вернетесь уже мужчинами с опытом жизни, с какой-то профессией, перспективами. Хочу выразить огромные слова благодарности вашим родителям за то, что воспитали таких прекрасных сыновей. Я уверен, что вы с честью и достоинством представите родную республику».

Напомним, всего в рамках весенней кампании из Ингушетии отправятся 230 призывников. Следующая отправка состоится 23 апреля.