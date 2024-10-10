Подразделения ингушских пограничников пополнились военнослужащими по призыву 

После прибытия в регион военнослужащих доставили в подразделение Пограничного управления в «Таргим» для организации сборов. В ходе этих мероприятий с ними проведут занятия по ознакомлению с образцами вооружения и боевой техники, техническими средствами, используемыми в охране государственной границы, а также с физико-географическими условиями и особенностями обстановки на участке ответственности Пограничного управления.

Во время сборов под руководством начальника Пограничного управления состоялся торжественный ритуал вручения стрелкового оружия, которое будет закреплено за военнослужащими на весь период прохождения военной службы.

«Этот торжественный момент навсегда у вас останется в памяти. Государство доверило вам почетную и важную задачу — охрану Государственной границы Российской Федерации», — отметил в своем обращении руководитель пограничного органа.

По завершении сборовой подготовки, вновь прибывшие военнослужащие будут распределены на пограничные заставы для дальнейшего выполнения задач по охране государственной границы.