Подросток устроил ДТП в столице Ингушетии на угнанной машине

В Магасе подросток 14-15 лет за рулем ВАЗ-2114 во дворе одного из МКД столкнулся с Lada Priora и скрылся с места происшествия, бросив машину. Об этом правоохранителям сообщили очевидцы происшествия, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Сотрудники ОПДН отделения МВД России по столице республики при проведении оперативно-профилактических мероприятий по горячим следам установили и доставили в отдел несовершеннолетнего.
В ходе опроса виновника ДТП в присутствии родителей выяснилось, что тот нашел ключи и воспользовался автомашиной без ведома ее хозяина.
Юноше инкриминируется ч. 1 ст. 166 УК России (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).