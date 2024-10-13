Подросток устроил ДТП в столице Ингушетии на угнанной машине

В Магасе подросток 14-15 лет за рулем ВАЗ-2114 во дворе одного из МКД столкнулся с Lada Priora и скрылся с места происшествия, бросив машину. Об этом правоохранителям сообщили очевидцы происшествия, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.