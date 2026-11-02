Погибших бойцов СВО из Ингушетии наградили при содействии местного парламента

Как информировали газету «Ингушетия» в законодательном органе региона, комитет парламента, отвечающий за здравоохранение, социальную политику, дела ветеранов и участников СВО, проявил заметную активность. Благодаря этому была проделана значительная работа по представлению военнослужащих к государственным наградам (посмертно).

В частности, НС республики направило в Министерство обороны обращения, касающиеся 59 военных из Ингушетии. Эти бойцы погибли, исполняя воинский долг в ходе участия в специальной военной операции, однако к государственным наградам Российской Федерации их не представили. После рассмотрения ходатайств в Минобороны вопрос о награждении военнослужащих был решен положительно.

Отмечается, что для семей погибших героев и для сохранения исторической памяти народа работа, проведенная депутатами, имеет огромное значение.

«Она дала возможность по достоинству оценить подвиги сыновей Ингушетии, отдавших жизни за безопасность нашей Родины», — подчеркнули в республиканском военкомате.