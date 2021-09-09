«Схемы распространения мифов, которые не слишком скрываются, различные стандарты нам известны», — сказал на площадке ТАСС 7 сентября председатель координационного совета при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

Наиболее распространяемые мифы о выборах в РФ — это недопущение оппозиции к выборам, невозможность наблюдения, фальсификации, лишение большого числа наших граждан права голоса.

«Понятно, что все эти попытки для непризнания легитимности предстоящих выборов и будущего парламента. Будем надеяться, что распространяемые заявления не окажут какого-либо влияния на представления россиян о выборах», — прокомментировал эту ситуацию ингушский эксперт, член Общественной палаты республики Дауд Мальсагов.

Он поддержал утверждение о том, что акцент при распространении мифов о выборах в России делается именно на зарубежную аудиторию — так совершается попытка подготовить граждан РФ к непризнанию коллективным Западом будущего парламента.

«Схемы и стандарты распространения дезинформации, внедряемые странами Запада в сознание своих граждан, давно известны. Основной источник распространения мифов — это правительства западных стран и СМИ, подконтрольные Западу», — подчеркнул ещё один ингушский эксперт, депутат Народного собрания республики Мустафа Цуров.

Он согласен с тем, что легитимность и прозрачность выборов в эту избирательную кампанию в разы выше предыдущих. Значительно возрос уровень политической конкуренции, снизилось число отказов в регистрации как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, а в видеонаблюдении смогут принять участие все желающие. От участия в выборах были отстранены всего 12 человек, проходивших по статье за экстремизм.

Ингушские эксперты солидарны с мнением о том, что намеренно внедряемые ложные представления о российских выборах нацелены на ужесточение санкционной политики против России и подрыв общественно-политической ситуации в стране странами Запада. «Доклад Максима Григорьева — это важная превентивная мера. Он готовит нас к тому, что следует ожидать на выборах в сентябре и после них», — подчеркнули они.