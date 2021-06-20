В «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве состоялся XX партийный съезд «Единой России». На пленарном заседании выступили Глава государства Владимир Путин и заместитель председателя Совета Безопасности России и председатель партии Дмитрий Медведев.

В юбилейном собрании партийцев приняли участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, лидеры предварительного голосования Бекхан Барахоев и Муслим Татриев, секретарь ингушского реготделения «Единой России» Микаил Илезов.

Как отметил Калиматов, работа ВПП, как передовой политической силы, дает результаты во всех отраслях. Речь идет о деятельности, как в регионах, так и на федеральном уровне. Во время пандемии работа партии в Ингушетии вышла на первый план. «Во время испытания в виде пришедшей к нам без спроса эпидемии очень сильно проявилась помощь «Единой России», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в регионе проводится работа по всем социальным программам, реализуются нацпроекты — и здесь также партией оказывается поддержка власти. «В целом в республике роль, которую играет сегодня «Единая Россия», дает результаты во всех сферах. Праймериз в Ингушетии прошли при высокой явке избирателей, потому что жители верят в реальные действия, понимают социальную ориентированность программ, знают кандидатов — это не оторванные от населения и их проблем люди, их видели в деле», — заключил руководитель республики.

В ходе съезда в результате тайного голосования было решено, что всего от партии в выборах в нижнюю палату парламента примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Также было согласовано формирование 57 территориальных групп — на 21 больше, чем в 2016 году. Лидерами 49 из них стали главы регионов, в их числе Калиматов, который возглавил территориальную группу № 55.

Кроме того, утвержден список кандидатов для участия на выборах в сентябре и главные направления (проект) предвыборной программы. Сама программа будет определена, по предложению председателя партии, в августе текущего года после ее широкого обсуждения во всех регионах. «Мы сейчас должны собрать максимальное количество предложений от граждан и в той или иной форме постараться отразить их в нашей программе, затем утвердить ее в августе на втором этапе съезда. Но хочу отдельно отметить, уважаемые друзья, коллеги, это должна быть программа вполне конкретных шагов», — сказал Медведев.

Он пояснил, что она должна представлять из себя не просто набор популистских лозунгов и штампов — правящая партия, как ответственная политическая сила, не может делать заявления в отрыве от бюджетной составляющей и массы других проблем, — а реализуемый документ, созданный только на основе опоры, на мнении избирателей, не оторванный от повседневной жизни. «В центре этой программы — Послание Президента Владимира Путина. Он задал тренды, которые определили основные направления», — добавил председатель ВПП.

Приветствуя делегатов съезда, глава государства заявил, что «Единая Россия» показала способность к обновлению и постоянному развитию. По его словам, за 20 лет существования она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. «Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой большой страны означает огромный груз ответственности. Это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несете эту ответственность перед людьми. Празднуете вместе со страной ее победы и разделяете то, что не получилось. Это серьезный груз. Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят», — сказал Путин.

Президент России также заявил, что партия должна вести за собой, действовать энергично и настойчиво, у нее ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.

«Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании Президента Федеральному собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки — наше важнейшее достояние. Но «Единой России», партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», — сказал Президент.

Он напомнил, что «Единая Россия» — партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение ее депутаты на федеральном и региональном уровнях. «Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии», — отметил Глава государства.

По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи. «Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике», — сказал Владимир Путин.

Он также положительно оценил курс «Единой России» на обновление. «Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтерской и общественной деятельности, в госуправлении и бизнесах, социальной сфере и науке и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач. Потому что речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии», — подчеркнул Владимир Путин.

Обозначая приоритеты работы партии на ближайшие годы, Президент выделил поддержку семей с детьми, социально уязвимых категорий граждан, программ образования, здравоохранения, экологии, участие в мероприятиях по обновлению школ, дорог, очистных сооружений, в контроле проектов по индивидуальному жилищному строительству и многие другие направления.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Одновременно с этим должны состояться выборы глав двенадцати субъектов России и депутатов 39 региональных парламентов.