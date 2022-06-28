Также сегодня молодежи не надо стремиться в другие страны для получения духовного образования, у нас достаточно своих ученых-исламистов, и это факт. Когда наших молодых людей начинают зазывать определенные государства, суля им какие-то преференции, — мы должны насторожиться, учитывая недалекое прошлое, когда, прикрываясь религиозными лозунгами, у нас убивали тех же правоохранителей — наших, ингушских парней.

Переходя непосредственно к теме: не секрет, что в настоящее время Турция активизировала деятельность по налаживанию гуманитарного обмена с высшими учебными заведениями республик Северного Кавказа. Турецкой стороной в адрес российских вузов регулярно направляются предложения по обучению студентов в национальных университетах (в том числе — теологических), организуется прохождение бесплатных стажировок и повышение уровня духовного развития.

Но, как сказал Козьма Прутков, зри в корень. В процессе преподавания аккуратно формируется недоверие к руководству нашей страны, внедряются тезисы об отсутствии демократии и нарушениях конституционных прав граждан.

Под прикрытием гуманитарного сотрудничества, при координирующей роли спецслужб, Анкарой предпринимаются попытки идеологического воздействия на российскую молодежь, а также продвижения лиц, разделяющих взгляды турецкой стороны, в российские органы государственной власти, СМИ, правоохранительные, научные, коммерческие и иные структуры для создания эффективного и законного механизма лоббирования политических и экономических интересов Турции в России, особенно среди мусульман.

Идеологическая обработка осуществляется с экскурсом в историю тюркских народов и их «притеснений» со стороны Российской империи. Особое внимание студентов акцентируется на искаженных фактах исторических событий начала прошлого века, ложных утверждениях о деструктивных для кавказских народов итогах Октябрьской революции, фатальных последствиях и существенном ущербе мусульманам России вследствие событий 1917 года.

Такая же политика ведется Турцией и в отношении ряда других стран. Новостные сайты и СМИ арабских стран (Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Сирийская Арабская Республика) наполнены статьями о деструктивной роли Турции в религиозной и гуманитарной сферах, а также о вмешательстве Анкары во внутренние дела иностранных государств.

Нас, естественно, должно волновать в первую очередь то, что предпринимаются попытки из части кавказской молодежи сформировать «пятую колонну» в СКФО, а значит, и в России. Как показывает история, различного рода революции «роз», «тюльпанов» и прочих цветов ни к чему хорошему не приводят. Наглядный пример — Украина, где к власти пришли нацисты и превратили страну в «анти-Россию». Последствия теперь сказываются специальной военной операцией, которую Россия вынуждена была начать, чтобы сохранить государство.

Безусловно, у каждого народа есть трагические страницы в истории. Были и репрессии в отношении жителей Северного Кавказа. Также расстреливались, ссылались в Сибирь духовные лица, уничтожались памятники материальной культуры, но не меньше от действий отдельных персонажей на заре советской власти и после пострадали русский и другие народы СССР.

Прошлое надо помнить, но нельзя жить все время оглядываясь назад. А именно это и делают иностранные спецслужбы в своих целях, напоминают молодежи через своих представителей в вузах о былом и трагическом. Образно говоря, «давят на больную мозоль», что ничем хорошим не заканчивается.