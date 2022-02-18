Далее мы поясним о каких турецких проектах влияния на кавказскую молодежь идет речь (в том числе и ингушскую). Но вначале вернемся на какие-то 15-20 лет назад. По историческим меркам — мизерный срок, соответственно события тех лет свежи в нашей памяти, во всяком случае — должны быть (забывать их — себе дороже).

Так вот: в конце XX века в Чечне, объявившей о своей независимости, начались военные действия, вследствие которых в Ингушетии, пожалуй, со всей остротой этой проблемы узнали, что есть радикальный ислам. (Отголоски разгула терроризма слышны и сегодня). До этого, еще с советских времен, ингуши подшучивали друг над другом по поводу того или иного течения в исламе, но всегда помнили, что они — один народ, как и о своих широких родственных связях (всего-то нас 500 тыс. человек). Не было и не могло быть открытого противостояния на религиозной основе.

Изменилось все за какие-то 5-6 лет. То, что нарабатывалось веками, начало рушиться на глазах. Кумирами, пусть и небольшой, но части молодежи стали Хаттаб там какой-то, Саид Бурятский и прочие носители и распространители «чистого ислама». Слепая вера в то, что эти нелюди знают, где тропинка, которая ведет в рай, во многие семьи принесла горе. Кто-нибудь думал, что такое с нами может произойти? Со всей ответственностью можно сказать, что «нет». Но об этом хорошо ведали «кукловоды», на поводу которых и пошла часть молодежи.

То есть, кто-то в Англии, США, арабском мире, Турции, Израиле или в другой стране решал свои геополитические задачи, использовав нашу молодежь, как «расходный материал» для раскачивания ситуации в России. (Если кто-то скептически считает, что мы опять придумываем внешних врагов, далеко ходить не надо — свежий пример события на Украине и вокруг нее).

А теперь к самой теме. 17 февраля текущего года РИА Новости сообщило, что турецкая газета Karar назвала десять регионов России «автономными тюркскими республиками». Среди них, ожидаемо, — Кабардино-Балкария, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Ингушетии — нет, но стоит напомнить самим себе, как в ноябре 2021 года лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели подарил президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов, в том числе — республики Северного Кавказа.

В материале газеты Karar говорится: «считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции». Остальных, выходит, надо взять «под крыло».

Ранее директор института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина напомнила, что в 2020 году «мы стали свидетелями уже трех крупных скандалов, связанных с демонстрацией карт, иллюстрирующих фантазии турецких политиков о «Великом Туране» за счет сильно уменьшившихся территориально, а то и вовсе поглощенных соседей».

В сентябре 2020-го турецкий парламентарий Метин Кюлюнк показал карту «Турции будущего» в которую вошли большие куски Греции, Болгарии, Армении, Грузии, Ирака, Сирии, Кипра. Эту карту представитель возглавляемой президентом Турции Эрдоганом партии справедливости и развития (ПСР) выложил в интернет, сопроводив соответствующими комментариями.

«Надо сказать, что поступок турецкого политика не вызвал особого резонанса: мало ли что выкладывают неадекватные люди в социальных сетях. Однако уже в феврале нынешнего (2021) года еще одну провокационную карту показал в прямом эфире турецкий государственный телеканал TRT-1. Нарисовали карту не где-нибудь, а в американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которая не нуждается в представлениях. Эта структура называет себя «теневым ЦРУ» и имеет на это некоторые основания в силу специфики кадрового состава и профессионального опыта значительной части сотрудников.

Называлась карта не так провокационно, как карта Колюнка. Речь шла не о будущих границах Турции, а о лишь о «турецкой сфере влияния». Зато и масштаб претензий был куда более значительным, охватывая все Закавказье и Среднюю Азию, а также Крым, Кубань, Северный Кавказ и еще ряд российских регионов», — пишет Панина.

Она отмечает: «Как выяснилось, амбиции турецких националистов распространяются не только на республики Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана, но еще и на Алтай, Бурятию, Тыву, Хакасию, Якутию. А также на территории Астраханской, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Омской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областей».

Очень интересно: в США рисуют карту для Турции, в сферу влияния которой включен Северный Кавказ, в том числе и Ингушетия. И мы, получается, сами того не зная участвуем в проекте «Игра престолов» (не путать с сериалом). А вот как мы участвуем, сейчас поясним.

Заметим: одно дело, когда к нам едут турецкие инвесторы, деньги, как говорится, «любят тишину». Совсем другое, если за нашу молодежь принимаются такие турецкие институты, как министерства по делам религий (Diyanet), агентство по сотрудничеству и координации (Tika) и турецкий молодежный фонд (Tugva). Эти институты принимают проекты и программы, которые в Москва (и не без основания) считают разрушающими структуру российского общества в тех же республиках Северного Кавказа.

Весьма примечательны рассуждения на это счет журналиста международного телеканала Аль-Джазира Имада Чидиака. В частности, по его мнению, деятельность Турецкого агентства по сотрудничеству и координации расценивается в России, как попытки «разжигания сектантских тенденций и разногласий через СМИ».

Tika, возглавляющая сектор услуг в Турции, берет на себя задачу «укрепления сотрудничества между Турцией и народами тюркоязычных стран» в экономической, коммерческой, технической, социальной, научной и образовательной областях посредством специальных программ. Эти программы нацелены на накопление того, что в российских кругах называют «политической доктриной, которую Анкара перенимает извне», которая направлена на создание так называемой «политической и культурной общности на постсоветском пространстве», считает эксперт.

В информации также указывается, что Tika разработала свои программы для достижения одной цели: «создать благоприятный имидж Турции за рубежом и реализовать свои геополитические устремления».

Правда, Tika не имеет представительства в России, но источники подтверждают, что эти цели она осуществляет через свои дочерние организации, оказывая помощь народам Северного Кавказа с целью их интеграции в «турецкое пространство», под названием «наиболее благоприятствуемая страна» в социальном и культурном смысле, а также для представителей диаспоры Северного Кавказа, проживающих в Турции.

Основными направлениями деятельности организации в России часто становятся усиление роли исламской религии, развитие тюркской национальной культуры. Tika финансирует свои целевые проекты за счет грантов и с участием активистов из самих стран, где приоритет отдается усилению роли этих активистов в политических кругах и во властных структурах.

Активность Tika усиливается в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, где она имеет большое влияние, которое в российских кругах называют «деструктивным влиянием». Агентство также оказывает влияние на граждан России, проживающих в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Адыгея и Чечня, а также в Ставропольском крае.

Tika оказывает идеологическое воздействие на этносы и религии, деятельность направлена на «формирование нового мышления» о российских федеральных и региональных органах власти. При этом агентство не только влияет на мусульман, но и пытается оказывать поддержку христианскому духовенству республиках Северного Кавказа, где утечки говорят о «попытках выдвинуть некоторых священнослужителей на руководящие должности в церковной иерархии».

Что касается министерства по делам религий Турции (Diyanet), то оно, согласно утечкам, опубликованным в западных и российских СМИ, активизирует свою деятельность для «Молодежного фонда» (Tugva), замечает Имад Чидиак.

Этот фонд находится под контролем Diyanet, который возложил на него конкретную миссию под названием «Воспитание патриотической молодежи», но делает это «в духе идеологии, основанной на смеси национализма и тюркизма», а также «укрепления религиозного фактор как неотъемлемая составляющая единства различных народов тюркской группы».

Tugva в Турции организует программы, основанные на общении с молодежью из разных стран, и названия этих программ варьируются от изучения иностранных языков, культурных традиций и навыков преподавания до использования современных информационных технологий для реализации различных инициатив, включая платформы социальных сетей.

Информация указывает на то, что Фонд Tugva организовал около 50 проектов в регионах Северного Кавказа, в 2021 году в них приняла участие большая группа молодых россиян. Эти программы включали в себя разработку видеоконтента на YouTube для виртуального «Tugva ТВ» и практическое обучение иностранным языкам через онлайн-общение в рамках программы «The Digital Language Cafe», в дополнение к мастер-классу на платформе «YouTube», и обучающим курсам по фотографии, новостному редактированию и публикации видео.

Информация подтверждает, что программы Фонда вызвали интерес у многих молодых людей в России, а их влияние на российскую общественность стало очень значительным, особенно в последний месяц Рамадана (с апреля по май 2021 года). Мы стали свидетелями запуска блога «немого видео», работавшего на распространение веры, в котором около 150 мечетей Северного Кавказа (в массе своей — молодежь).

С наступлением Рамадана «Молодежный фонд» Турции оказал финансовую поддержку в размере 5 миллионов долларов примерно 250 исламским религиозным организациям по всей России, а также привлек молодежь, предоставив финансовую помощь в размере одной тысячи долларов каждому участвующему гражданину страны, помимо грантов для поездки в Турцию на срок до двух недель.

Естественно, в России считают, что эти программы и проекты направлены на «идеологическое воздействие», преследуют цель «формирования ложных представлений о российских федеральных и региональных органах власти», отмечает журналист телекомпании Аль-Джазира Имад Чидиак.

Вот сейчас мы и приходим как раз к тому, что говорилось вначале материала. Религиозное составляющее вышеназванных турецких проектов опасна тем, что за все приходиться платить, и речь тут вовсе не о деньгах.

Вначале XXI века мы за свою недальновидность расплачивались жизнями десяток и сотен молодых людей. Гибли прикомандированные правоохранители, ингушские полицейские, чиновники, духовные лица и молодые люди, которые были втянуты в НВФ ложными посылами, под прикрытием религии. За чьи интересы они полегли? Выиграл ли наш народ от этого? Прекрасно знаем, что — нет. Поэтому, когда кто-то извне пытается влиять на наши умы — мы должны вспоминать, что было 15-20 лет назад. Не извлечем уроки — может исчезнуть как народ лет через 50 или 100, отдавая свои жизни за геополитические амбиции «того дядьки».