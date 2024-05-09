Актуальные вопросы обсудил с сенаторами и депутатом Госдумы Глава Ингушетии 

Обсуждались ключевые вопросы реализации нацпроектов, а также предстоящие цели. В частности, отмечалось, что очень важно на должном уровне провести предстоящее 7 июля празднование 100-летия государственности Ингушетии и других юбилейных дат.

«Отдельно остановились на вопросах, связанных с проведением СВО в Украине. Это вопрос первостепенной важности, и все нужды участников спецоперации и их семей должны быть на постоянном контроле и оперативно решаться. Мы должны идти на опережение и не ждать, пока к нам обратятся. Главы администраций муниципалитетов должны регулярно посещать эти семьи и смотреть, есть ли у них нерешенные проблемы», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что депутаты и сенаторы часто принимают участие в благотворительных акциях, в отправке гуманитарных грузов, помогают бойцам, находящимся на лечении в госпитале.

«Любая наша помощь и поддержка придает участникам СВО уверенность в своих силах и спокойствие за свою семью. Задачи определены, впереди много работы — мы готовы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.