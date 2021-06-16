Особый акцент руководитель республики сделал на внимательном отношении к ветеранам ВОВ и необходимости сохранения и передачи исторической памяти последующим поколениям.

«Мы храним историческую память о наших земляках, принявших участие в защите Отечества. Надо проявить заботу о тружениках тыла и двух оставшихся наших ветеранах Великой Отечественной войны: Медарове Магомеде Хасултановиче и Гайсанове Камбулате Абукаровиче, закрепить за ними социального и медицинского работников», — отметил Калиматов.

Также Глава региона напомнил, что в 2024 году республика будет отмечать «особое юбилейное событие: 100-летие образования Ингушской государственности», имея в виду событие 1924 года, когда в составе Горской республики была образована Ингушская автономная область.

«Эта дата отражает вековой опыт становления нашей политической субъектности. Работа по подготовке к этому историческому общественно-политическому событию, включая 30-летие современной Республики Ингушетия, уже началась», — сообщил руководитель субъекта.

В своем послании к законодательной власти республики Махмуд-Али Калиматов с благодарностью отметил работу ингушских врачей и среднего медперсонала, более года решительно борющихся против распространения коронавирусной инфекции. За эту деятельность в Ингушетии были представлены к наградам, а также к присвоению почетных званий более 320 работников системы здравоохранения.

«За вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в Ингушетии представлены к наградам, а также к присвоению почетных званий более 320 медработников, в том числе 10 человек награждены орденом Пирогова, 42 человека Почетной грамотой Президента Российской Федерации, около 190 человек Благодарностью Президента Российской Федерации», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Учитывая, что ситуация с распространением вируса все еще остается серьезной, Глава субъекта призвал жителей региона пройти вакцинацию, отметив, что все необходимые условия для этого в республике созданы.

«Наша общая задача — к октябрю привить не менее 60 процентов населения. Сегодня функционируют 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, в колледжи и университет. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на портале госуслуг», — добавил Калиматов.

В своей речи к Народному собранию Глава Ингушетии затронул вопросы инфраструктуры региона.

Он сообщил, что в республике планируют создать собственные генерирующие энергию мощности, в том числе гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии.

«До сих пор Ингушетия является единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, не имеющим собственных генерирующих мощностей. В этой связи поручаю Минпромсвязи проработать план действий по созданию собственных генерирующих энергию мощностей, в том числе гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии», — сказал Калиматов.

Также по словам Главы региона, наиболее острой проблемой в сфере инфраструктуры для Ингушетии является неудовлетворительное состояние и недостаточная обеспеченность коммунальной и энергетической инфраструктурой, значительные потери при функционировании сетевого хозяйства.

«Исходя из комплекса обозначенных проблем правительству необходимо в текущем году проработать вопрос 100-процентного финансирования из федерального бюджета объектов водоснабжения республики, обеспечить в полном объеме реализацию национального проекта «Чистая вода». Также необходимо завершить работу по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства с последующим его вовлечением в хозяйственный оборот и проработать вопрос по пересмотру программы газификации с определением перечня мероприятий, отвечающих интересам населения и бизнеса», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее Глава Ингушетии обсуждал этот вопрос в Министерстве энергетики России, где обещали поддержать совместный проект ПАО «РусГидро» и Ингушетии по строительству трех гидроэлектростанций на реке Асса общей мощностью 119,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии которых составит 369,2 млн кВт/ч.

Кроме того, до конца 2021 года в Ингушетии планируют полностью завершить инвентаризацию автомобильных дорог, что поможет выявить проблемные места в транспортной системе региона.

«В прошлом году мы начали инвентаризацию автомобильных дорог. В результате было выявлено неудовлетворительное качество технического состояния автомобильных дорог, наличие большого количества «узких мест» в транспортной системе, в особенности в городах. Одним из источников финансирования соответствующих работ являются средства дорожного фонда, который пополняется, в том числе, и за счет транспортного налога и штрафов ГИБДД. Недопустимо, когда задолженность по этим налогам и штрафам доходит до 800 млн рублей», — сказал Калиматов.

Также по словам Главы субъекта, на финансирование из федерального бюджета влияет количество зарегистрированных АЗС и протяженность автомобильных дорог.

«Поручаю «Ингушавтодору» совместно с муниципальными образованиями завершить в текущем году инвентаризацию дорог, а Минфину совместно с налоговой службой и службой судебных приставов обеспечить всесторонние меры по взысканию указанной выше задолженности», — добавил Калиматов.

К развитию инфраструктуры в регионе власти Ингушетии намерены привлечь малый и средний бизнес. В частности, предпринимателей хотят задействовать в туристической сфере. В 2021 году правительство и комитет по туризму Ингушетии планируют продолжить работу по созданию современной туристской инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Джейрахском районе.

«В 2021 году правительству и комитету по туризму необходимо продолжить работу по созданию современной туристской инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, новых объектов туристского показа и объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях. По поручению Президента правительство РФ запустило и продлило до конца года программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России. На начало мая такой услугой уже воспользовался почти миллион человек, людям возвращено около 4 млрд рублей», — сказал Калиматов.

Глава республики подчеркнул, что необходимо использовать потенциал данной программы для увеличения туристического потока в республику.

Отметим, что на территории Ингушетии расположены 2 заповедника, заказник, более 2000 объектов культурного наследия, разработано более 40 туристских маршрутов. В настоящее время в регионе работают 15 турфирм, 2 туроператора, 16 коллективных средств размещения. Несмотря на действие ограничительных мер, республику посетило в прошлом году около 90 тысяч туристов.

Ингушетия намерена развивать не только внутренний, но и внешний туризм.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного послания депутатам Народного собрания поручил Минимуществу завершить оформление права собственности на объекты имущества лагеря «Магас» в Крыму. По его словам, лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из республики, но и регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве.

«Отдельное место в структуре детских лагерей надо отвести летнему лагерю отдыха «Магас», расположенному в крымском курортном посёлке Заозёрное на берегу Чёрного моря рядом с известным курортом Евпатория, который хорошо подходит для семейного отдыха с детьми, для лечения и оздоровления. Поручаю Минимуществу на первоначальном этапе завершить мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества лагеря. В перспективе лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из нашей республики, но и тех регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве», — сказал Калиматов.

По его словам, в текущем году планируется охватить отдыхом 4,7 тыс. детей из региона.

Отметим, что инфраструктура сферы летнего отдыха и оздоровления детей в Ингушетии представлена 4 летними лагерями.

В своем ежегодном послании к депутатам Народного собрания Махмуд-Али Калиматов не мог обойти одну из серьезнейших проблем региона — безработицу. Он сообщил, что в республике будет создано 2,7 тыс. рабочих мест на промпредприятиях.

Региональные власти приняли решение создать межрегиональный промышленный кластер, в состав которого войдут крупные предприятия региона, заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в который будут входить 23 предприятия, что приведет к созданию 900 рабочих мест», — сказал Калиматов.

Глава региона отметил, что в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности ведется работа по модернизации промышленной площадки региона, расширению банковской системы. Кроме того, запущен механизм подписания соглашений и защиты капиталовложений.

Республика стала участником этого механизма в рамках реализации инвестпроекта по созданию крупнейшего в регионе тепличного комплекса «Агрокомбинат «Сунжа». Руководитель Ингушетии поручил Минпромсвязи совместно Минэкономразвития ускорить эту работу.

По словам Главы республики, в регионе успешно работает производство обуви, картонажных изделий, чулочно-носочной продукции, развита деревоперерабатывающая промышленность. При выходе на полную проектную мощность эти предприятия дадут 1,8 тыс. рабочих мест.

Как важный вклад в социально-экономическое развитие Ингушетии, Глава региона отметил реализацию в республики национальных проектов. В 2021 году власти Ингушетии планируют осуществить более 80 мероприятий в рамках нацпроектов, куда, в частности, войдут строительство школ, детских садов, объектов культуры и спорта.

«Республика успешно включилась в реализацию национальных проектов, в рамках которых в 2021 году планируется реализовать более 80 мероприятий, в том числе строительство школ, детских садов, объектов культуры и спорта. Начата работа по благоустройству 34 общественных территорий и приобретению необходимого хозяйственного оборудования», — сказал Калиматов.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии кассовое исполнение по реализации нацпроектов по итогам 2020 года составило 7,1 млрд рублей, или 81% от общего предусмотренного объема средств.

Неосвоенный остаток составляет 1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей дополнительно предоставлены региону в декабре 2020 года на строительство детских садов и школ. Всего в рамках национальных проектов и государственных программ России в отчетном году введены в эксплуатацию 33 объекта социального назначения.

Власти республики намерены реализовать еще один интересный проект совместно с Министерством природных ресурсов и экологии и Ингушским государственным университетом. Выступая с посланием перед депутатами местного парламента, Махмуд-Али Калиматов заявил, что в республике будет заложен первый ботанический сад.

Он также сообщил, что в целях рационального освоения и вовлечения в хозяйственный оборот малопродуктивных земель, обогащения открытого ландшафта, флоры и фауны, повышения продуктивности животных принято решение провести искусственное лесоразведение на территории Сунженского хребта.

По его данным, в 2020 и 2021 годах Минприроды республики уже проведена работа по озеленению территории на площади 20 га. В общей сложности высажено более 55 тыс. саженцев.

Завершая свое послание к депутатам Народного собрания, Глава Ингушетии обозначил и общие для всего ингушского народа цели и задачи. Он заявил, что основополагающим фактором развития республики является консолидация общества.

«Необходимо отбросить все разногласия, внутриэлитные распри, забыть о личных амбициях и работать единой командой над решением наших общих задач. Их у нас немало: забота о воспитании подрастающего поколения, коррупция, повышение качества жизни, образования и здравоохранения», — отметил он.

По его мнению, стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года является формирование образа: «Республика Ингушетия — зодчий мира и добрососедства, созидатель уюта и комфортных условий жизнедеятельности, творец собственного благополучия».

«В настоящее время мы развиваем стратегии социально-экономического развития каждого муниципалитета. В этой связи предлагаю определить национальным девизом, близким всем гражданам независимо от религиозных, политических и иных убеждений — «Законность. Порядок. Процветание», — подчеркнул Калиматов.

Он добавил: «Для того чтобы исполнить намеченное, народу, республике прежде всего нужен мир, согласие и стабильность. Согласие устанавливается там, где каждый гражданин осознает важность всеобщего перед личным».

Ближайшей важной задачей, стоящей перед ингушским обществом, являются выборы в Государственную Думу и Народное собрание. В этой связи Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики нацелены на то, чтобы выборы в единый день голосования прошли честно и прозрачно.

«19 сентября в Ингушетии пройдут выборы в Государственную Думу и Народное собрание. Избирательной комиссии Республики Ингушетия необходимо более ответственно подойти к предстоящим выборам, к организации работы участковых избирательных комиссий по информированию избирателей и контролю за предвыборной агитацией. Представителей политических партий совместно с руководителями муниципальных органов власти призываю активно участвовать в решении проблем граждан. Мы нацелены на то, чтобы предстоящие выборные мероприятия прошли честно и прозрачно», — сказал Калиматов.

По его словам, сделано немало, чтобы вывести республику из экономического кризиса. Предстоит еще очень многое.

«Глубоко убежден, Ингушетия займет достойное положение среди субъектов Российской Федерации. Мы, со своей стороны, задействуем весь потенциал для достижения этой цели, направим государственные ресурсы на защиту интересов наших граждан: на улучшение их жизни, на повышение их благосостояния и безопасности», — подчеркнул руководитель субъекта.