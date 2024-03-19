После вмешательства УПЧ в Ингушетии многодетной семье восстановили выплаты

Там уточнили, что мать пятерых несовершеннолетних детей подала заявление на получение ежемесячного пособия. Ей отказали из-за недостоверных данных в заявлении. Также сообщили, что направлен запрос в организацию, где работает муж заявительницы, для уточнения необходимой информации и о возможном пересмотре решения после получения сведений.

«Ранее я подавала справку о доходах супруга в отделение Социального фонда по республике в Назрани, которую сотрудники отсканировали и направили в базу данных. Супруг мне сообщил, что никакой запрос на его работу со стороны Соцфонда не поступал. Прошу оказать помощь в решении сложившейся проблемы и защитить права нашей семьи», — цитирует пресс-служба слова заявительницы.

Уполномоченным по правам человека в Ингушетии направлен запрос по существу жалобы многодетной матери в Социальный фонд России.

По результату рассмотрения запроса принято решение назначить заявительнице единое пособие на ее пятерых детей в размере 50% величины прожиточного минимума для детей в регионе.