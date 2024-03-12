Правоохранители Ингушетии призывают сообщать о сбытчиках наркотиков

Целью акции является привлечение внимание общественности к проблеме наркомании, сбор и проверка значимой информации, оказание квалифицированной помощи по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

О местах сбыта наркотиков граждане могут сообщить, позвонив по телефону доверия полиции 8 (8734) 55-04-99 или в дежурную часть министерства внутренних дел: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. Также можно обратиться через мессенджеры WhatsApp или Telegram по номеру: 8-999-493-07-07.

Телефон Министерства здравоохранения региона: 8-928-099-05-45.

Жителей призывают не оставаться равнодушными, поскольку горе может прийти в каждый дом.

Напомним, правоохранители региона в 2023 году выявили 561 преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 43,1% больше, чем в 2022-м.

К уголовной ответственности привлечено 248 человек.

Перекрыто 4 канала поставок наркотиков и психотропных веществ из Москвы и Ставропольского края, изъято их более 26 кг.