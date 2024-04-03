Праздник День нефтяной промышленности учредят в Ингушетии

«Хочу заметить, что нефтяной отрасли Ингушетии уже более 200 лет, что делает ее одной из старейших во всей стране. Причем тогда, в XIX веке, нефть черпали ведрами. Уже в 30-е годы прошлого века мы смогли перейти к промышленному освоению нефтяных залежей, наши соотечественники начали осваивать Малгобекское нефтяное месторождение, а дальше и многие другие», — отметил руководитель субъекта.

Он считает, что установление такого праздника станет символом признания труда и достижений работников столь значимой отрасли, которая играет ключевую роль в экономике республики, обеспечивая рабочие места, доходы и многое другое.

Региональный праздник приурочат ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности России, который отмечается в первое воскресенье сентября с 1980 года.