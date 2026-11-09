Как информировали газету «Ингушетия» в администрации муниципалитета, форум собрал представителей всех уровней власти, чтобы обсудить актуальные запросы глав муниципалитетов и потребности территорий. Это отличная возможность для обмена опытом, обсуждения насущных проблем и нахождения путей их решения.

Напомним, масштабное мероприятие проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и организовано Ассоциацией развития муниципальных образований (ВАРМСУ) при поддержке Администрации главы государства. Основное внимание в ходе обсуждений было уделено вопросам развития малых городов и сельских территорий, а также созданию комфортной среды для жителей.

«Участие в таком значимом мероприятии — это важный шаг к решению проблем нашего района и развитию новых инициатив, которые помогут улучшить качество жизни населения. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наша малая родина становилась сильнее и процветала», — подчеркнул Иса Татиев.