Представители Ингушетии приняли участие в Форуме народов Ленинградской области 

Как сообщили газете «Ингушетия» в полпредстве региона в СЗФО, на заседании обсуждали промежуточные итоги прошедших и запланированных мероприятий, посвященных укреплению единства. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил перед участниками заседания, обозначив основные направления работы в сфере межнациональных отношений. В панельной дискуссии приняли участие депутаты Госдумы Ольга Занко и Сергей Яхнюк.

Также с участием Губернатора состоялось торжественное подведение итогов региональной межнациональной патриотической акции «Капсула мира и дружбы», адресованной потомкам в 2050 год.

Завершился день большим праздничным концертом, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы 47-го региона.