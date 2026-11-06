Представители Ингушетии приняли участие в Форуме народов Ленинградской области 

В Северо-Западном федеральном округе прошло заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, посвященное Году единства народов России. Там же, во Всеволожском районе, собрался Форум народов Ленинградской области «Наш дом регион 47».
Как сообщили газете «Ингушетия» в полпредстве региона в СЗФО, на заседании обсуждали промежуточные итоги прошедших и запланированных мероприятий, посвященных укреплению единства. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил перед участниками заседания, обозначив основные направления работы в сфере межнациональных отношений. В панельной дискуссии приняли участие депутаты Госдумы Ольга Занко и Сергей Яхнюк.
Также с участием Губернатора состоялось торжественное подведение итогов региональной межнациональной патриотической акции «Капсула мира и дружбы», адресованной потомкам в 2050 год.
Завершился день большим праздничным концертом, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы 47-го региона.