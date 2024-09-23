Представители правительства Ингушетии побывали на похоронах погибших охранников Wildberries

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона, Магомед Евлоев, выразив слова соболезнования родным, близким, друзьям погибших, отметил, что сегодня со стороны властей принимаются все необходимые усилия, чтобы было проведено объективное расследование преступления и виновные понесли наказание по закону.

Он рассказал, что как только поступило сообщение о случившемся Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел оперативное совещание с участием руководителей ведомств, были поставлены конкретные задачи, в том числе и представителю республики в Госдуме Муслиму Татриеву.

«Как и каждый житель Ингушетии, он (Глава — ред.) близко воспринял к сердцу произошедшее и ему регулярно докладывают о происходящем. В этом у вас уверяю», — подчеркнул Магомед Евлоев.

Вице-премьер добавил, что в социальных сетях распространяется ложная информация о причастности погибших к радикалам и понятно, для чего это делается. Между тем, показательным является то, что тысячи людей пришли в аэропорт, когда на родину привезли их тела. Также тысячи побывали на похоронах и это говорит совсем об обратном.

Первый заместитель председателя правительства заверил собравшихся на похоронах, что власти республики не в стороне, а рядом с ними.

Как ранее информировало наше издание, охранники Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев были убиты в офисе Wildberries в Москве в ходе нападения, произошедшего 18 сентября этого года.

Также известные спортсмены Абубакар Местоев, Рашид Кодзоев и Бекхан Оздоев получили ранения и сейчас находятся на лечении в московских медицинских учреждениях.

СК России возбудил уголовное дело по пяти статьям УК страны. Ведется следствие.

Байнчарна Дала гешт долда!