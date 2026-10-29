Премьер-министр Ингушетии поздравил сотрудников вневедомственной охраны

В обращении подчеркнуто, что деятельность службы неразрывно связана с обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здоровья граждан, сохранностью государственного и частного имущества.

«Профессионализм, ответственность и бдительность сотрудников вневедомственной охраны помогают поддерживать правопорядок и спокойствие жителей Ингушетии», — отметил премьер-министр.

Особую признательность он выразил ветеранам службы, назвав их многолетний опыт, преданность долгу и верность традициям примером для молодого поколения сотрудников.

Владимир Сластенин пожелал правоохранителям крепкого здоровья, благополучия, выдержки и новых успехов в службе.

Напомним, День вневедомственной охраны войск национальной гвардии отмечается ежегодно 29 октября. Праздник ведет свою историю с 1952 года, когда советское правительство приняло постановление об улучшении организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств.