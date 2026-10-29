При наезде иномарки в Ингушетии пострадали сотрудник ДПС и гражданский 

Отмечается, что сегодня утром в дежурную часть МВД поступило сообщение о ДТП на 582-м километре ФАД Р-217 «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и родственники участника аварии на Lada Granta. По словам командира второго взвода 2-й роты ОБ ДПС управления ГИБДД Суламбека Тумгоева, инспекторы сразу приступили к обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке.

В это время водитель Lexus, двигавшийся со стороны Сунжи в направлении Назрани, попытался объехать затор с правой стороны, не справился с управлением и совершил наезд на сотрудника ДПС. Кроме того, иномарка наехала на еще одного человека, находившегося на месте аварии, повредила патрульный автомобиль и Lada Granta.

Оба пострадавших были оперативно госпитализированы в ИРКБ в городе Назрани на машине скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что водитель Lexus находился за рулем, не имея права управления транспортными средствами.

Отмечается, что инспектор дорожно-патрульной службы Муслим Имагожев, на которого был совершен наезд, проходит службу в полиции с 2012 года.