Продолжается ремонт поврежденного при проведении КТО дома в Ингушетии

«Лично это контролирую. Пожелания жителей учитываем и принимаем в работу», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Как сообщала газета «Ингушетия», 22 марта Глава республики побывал на месте проведения работ.

«Жителей в свои квартиры нужно вернуть в максимально в короткие сроки. И это для нас сейчас самая главная задача», — отметил он.

Напомним, 2-3 марта этого года при проведении контртеррористической операции в Карабулаке были нейтрализованы 6 членов НВФ. Сотрудники спецназа ФСБ и гражданские лица не пострадали. В ходе КТО повреждены 16 квартир.