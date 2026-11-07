Прокуратура Назрани потребовала выделить детям доли в квартире

Установлено, что местная жительница в 2019 году купила квартиру в Малгобеке с использованием средств материнского капитала. При этом, согласно выписке из ЕГРН, она единолично является правообладателем этой недвижимости.

Несмотря на то, что государство перечислило денежные средства, женщина не выполнила требования закона: не оформила квартиру в общую собственность, в том числе на двух несовершеннолетних детей.

В связи с этим прокурор города в интересах детей обратился в суд с иском, требуя обязать ответчицу оформить жилое помещение в общую долевую собственность.