Первая авария произошла по автодороге «Сурхахи-Али-Юрт». Водитель Lada Granta не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

Двое травмированных на машине скорой помощи были доставлены в ИРКБ имени Алаудина Ахушкова в Назрани.

Сигнал втором ДТП на пересечении улиц «Висаитова» и «Комсомольская» в Сунже поступил в дежурную смену чрезвычайного ведомства в 18 часов 33 минуты 17 ноября.

При столкновении столкновение Lada Granta, Chevrolet Lacetti и Lada Priora пострадали три человека, которые были госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествий выясняются.

Ранее наше издание информировало, что с начала текущего года, по данным МЧС по региону, в республике в результате ДТП погибло 13 человек и 331 получил травмы.