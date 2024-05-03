Ранее неучтенные склепы обнаружены в горной Ингушетии

Древние усыпальницы расположены к юго-западу от башенного комплекса «Средний Оздик» на расстоянии 300-400 метров. По предварительной оценке, в состав комплекса входят 22 склепа: наземных, подземных и полуподземных.

«Это открытие может внести значительный вклад в изучение истории и культуры региона. На данный момент ведется работа по определению круга дальнейших мер по изучению и сохранению находок», — рассказал наш собеседник.

По его словам, работники музея планируют произвести обмеры и фотофиксацию древних сооружений, собрать необходимую инвентаризационную информацию. Помимо этого, в дальнейшем для более глубокого изучения усыпальниц привлекут специалистов из компетентных учреждений. После проведения необходимых исследований склепы будут внесены в реестр ОКН республики.

Ранее наше издание информировало о том, что не так давно на территории архитектурного комплекса «Цори» в горной Ингушетии также был обнаружен древний подземный склеп.