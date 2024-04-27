В горной Ингушетии обнаружен ранее неизвестный склеп

В горном районе республики найден ранее неучтенный подземный склеп с костными останками внутри, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
Там уточнили, что на территории башенного комплекса «Цори» было обнаружено подземное сооружение, построенное, вероятно, в древности. Оно представляет собой каменный склеп и находится рядом с двумя надземными усыпальницами, расположенными возле проезжей части.
«Небольшой лаз прямоугольной формы был прикрыт большим валуном, отодвинув который работник обнаружил входное отверстие подземного каменного склепа, с сохранившимися костными останками внутри», — рассказал собеседник.
Обнаруженный в Джейрахском районе очередной объект, после проведения соответствующих работ, будет включен в перечень выявленных ОКН республики.