В горной Ингушетии обнаружен ранее неизвестный склеп

Там уточнили, что на территории башенного комплекса «Цори» было обнаружено подземное сооружение, построенное, вероятно, в древности. Оно представляет собой каменный склеп и находится рядом с двумя надземными усыпальницами, расположенными возле проезжей части.

«Небольшой лаз прямоугольной формы был прикрыт большим валуном, отодвинув который работник обнаружил входное отверстие подземного каменного склепа, с сохранившимися костными останками внутри», — рассказал собеседник.

Обнаруженный в Джейрахском районе очередной объект, после проведения соответствующих работ, будет включен в перечень выявленных ОКН республики.