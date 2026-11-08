Развитие детских инициатив и новые подходы к воспитанию обсудили в Магасе

Одним из ключевых спикеров мероприятия стала член главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Мадина Богатырева.

В ходе встречи участники обсудили методы повышения интереса к воспитательной работе, способы поддержки школьных инициатив и вопросы консолидации усилий для развития подрастающего поколения.

Особое внимание было уделено тому, что патриотизм формируется не только словами, но и конкретными поступками, совместными делами и личным примером наставников.