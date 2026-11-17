Реконструкция 26-километрового участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в регионе близится к завершению. Работы развернуты на отрезке с 563-го по 589-й километр, включая территорию вблизи сельского поселения Барсуки Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
Реализация проекта — четыре полосы вместо двух с шириной проезжей части 15 метров — существенно увеличивает пропускную способность важнейшей транспортной артерии и обеспечивает более комфортное передвижение автомобилистов.
На данный момент уже введены в эксплуатацию 20 км обновленной трассы, возведены современные транспортные развязки в районе Магаса, села Экажево и Карабулака, строится новый мост через реку Сунжа.
Безопасность участников дорожного движения и жителей близлежащих населенных пунктов — главный приоритет проекта. Возведены четыре надземных пешеходных перехода, обустроено около шести километров тротуаров, установлены автобусные остановки и наружное освещение, смонтировано барьерное ограждение. Для снижения шумового воздействия на жилые зоны планируется установка специальных экранов.
После возобновления работ в октябре подрядчик сконцентрировался на завершении оставшихся задач. Особое внимание уделяется высокому качеству дорожного покрытия и долговечности всех возводимых конструкций.
Ожидается, что все работы на участке будут закончены до конца ноября текущего года.