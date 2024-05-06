Ремонт поврежденного в ходе КТО в Карабулаке МКД близится к завершению 

«Ремонт квартир 25-го дома в Карабулаке, поврежденного в период проведения контртеррористической операции, выполнен на 90-95%. Осталось местами установить сантехнику, провести частично побелку и обустроить прилегающую к многоквартирному дому территорию», — отметил собеседник издания.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов сам проверил ход восстановительных работ. Он подчеркнул, что жителей в свои квартиры нужно вернуть в максимально в короткие сроки, и это для властей самая главная задача.

«Обратил внимание на качество работ, еще раз указал ответственным лицам на то, что жители были довольны сделанным. Предупредил мэра города — быть постоянно на связи с людьми, разговаривать с ними, объяснять и держать их в курсе о сроках завершения работ», — подчеркнул руководитель субъекта.



Напомним, 2-3 марта при проведении специальной операции в Карабулаке были нейтрализованы 6 членов НВФ. Сотрудники спецназа ФСБ и гражданские лица не пострадали. В ходе КТО были повреждены 16 квартир.