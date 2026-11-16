Школьников и студентов Ингушетии приглашают побороться за звание знатока рубля 

К участию приглашаются ученики 9–11 классов, студенты колледжей и техникумов, первокурсники и второкурсники вузов. Участие добровольное и бесплатное. Каждый автор вправе представить только одну работу, написанную самостоятельно, сообщи ли газете «Ингушетия» в кабинете министров региона.

Отмечается, что эссе должно быть посвящено финансам, истории и роли российского рубля. Тематические направления и требования к оформлению опубликованы на официальном сайте конкурса.

Работы принимаются до 20 декабря на электронную почту proekt@asprof.ru. Победители региональных этапов получат приглашение в Москву на финальные мероприятия, которые состоятся в апреле 2027 года.

Как отмечают организаторы, конкурс помогает не только раскрыть творческие способности, но и глубже разобраться в вопросах личных финансов: от планирования семейного бюджета до защиты от мошенников. Ребят призывают не упустить возможность попробовать свои силы.