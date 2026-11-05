Следствие предъявило обвинение жителю Ингушетии за угрозы полицейским 

По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 октября этого года. Сотрудники полиции, которые несли службу на контрольно-заградительном посту на проспекте Идриса Зязикова в Магасе, остановили автомобиль под управлением горожанина для проверки документов. Водитель проигнорировал законные требования правоохранителей и скрылся с места.

Позже машину обнаружили в городе. При появлении полицейских фигурант, имея при себе автомат системы Калашникова, начал высказывать угрозы применения насилия в адрес стражей порядка в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

Ранее в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.